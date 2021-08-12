台灣中油石化事業部今（12）日辦理捐血活動，邀請事業部同仁挺身捐熱血，估計到下午4時可望累積4萬cc的捐血量。（柯宗緯翻攝）

台灣中油石化事業部今（12）日辦理捐血活動，邀請事業部同仁挺身捐熱血，估計到下午4時可望累積4萬cc的捐血量。（柯宗緯翻攝）

全台鬧血荒，尤以高雄最為嚴重，各血型庫存目前均在「急缺」狀態，庫存量在4日以下。台灣中油石化事業部執行長陳國棟獲悉後，隨即指示今（12）日辦理捐血活動，邀請事業部同仁挺身捐熱血，估計到下午4時可望累積4萬cc的捐血量。

「從來沒看過這麼低的狀況！」高雄捐血中心表示，疫情指揮中心宣布7月27日降二級後，就醫人數逐步回溫，推遲的手術也逐步執行，但血液供應卻沒跟上腳步，導致血庫吃緊，加上高雄近日大雨不斷，降低民眾捐血意願。

這次活動地點位於石化事業部內，活動當天吸引不少廠內熱血的同仁前來填寫資料等候捐血，甚至有休假的同仁特地回公司參與，讓人感受到中油員工與在地鄉親關懷社會議題的心意，現場氣氛熱絡溫馨。

石化事業部執行長陳國棟、副執行長陳正文及行政室主任李奇威等也特別到場慰問，不僅肯定捐血者幫助社會的愛心，也感謝捐血者的踴躍參加，讓今天的活動更具有意義。

陳國棟表示，石化事業部得知缺血消息後隨即舉辦捐血活動，在遵守防疫規定的原則下，現場等候區均保持室外1.5公尺的距離，登記處及捐血人之間也用隔板隔開來，希望保障捐血人的健康安全。

石化事業部為鼓勵大家踴躍參與捐血活動，祭出每捐血一袋（250cc），即贈送中油生技產品洗可麗洗衣精2瓶或洗可麗洗碗精4瓶的好康，希望吸引更多人加入捐血的行列，活動進行到一半捐血量已超過2萬cc，活動將持續至下午4時30分結束，因現場還有許多同仁在等候捐血，預計至活動結束至少4萬cc的捐血量。