台帛旅遊檢疫鬆恐重演3+11破口？ 陳時中：3+11不是破口

台帛旅遊泡泡將重啟，在免住防疫旅館及施打疫苗的誘因下，出現訂單爆滿，民眾瘋狂搶購現象。國民黨立委李貴敏表示，先前「3＋11」破口就是綠營成員造就的，地方直到現在還在收拾中央的爛攤子，尤其Delta病毒肆虐全球，但帛琉泡泡回程只要「5＋9」，要是入境管制再出狀況，蘇內閣要負全責。

李貴敏說，帛琉旅遊泡泡的瘋狂報單，剛好凸顯國人無國際認證疫苗可打，又面臨中央強推高端疫苗壓力下的無奈與掙扎，根本就是直接打臉衛福部長陳時中，更形同民眾對民進黨政府無能處理疫苗問題的不信任投票。

李貴敏說，不會有人對加強與帛琉雙邊關係有什麼意見，但問題在於，今天有錢好辦事，花錢買機票、訂行程就能打到疫苗，對國內幾百萬等不到疫苗的民眾情何以堪？更別提看不到政府有任何解決疫苗短缺的能力與企圖心。

李貴敏批評，民進黨執政無視疫苗嚴重短缺，恣意拖延地方政府及民間自行採購疫苗的要求，導致第六期預約只能打高端疫苗，也難怪怨聲載道，疑慮不斷。

李貴敏指出，蘇揆及其團隊應該記得「3＋11」破口就是綠營成員造就的，也讓台灣三級警戒近70天，直到現在地方還在收拾中央的爛攤子。特別Delta變異株肆虐全球，可是帛琉泡泡回程卻只要「5＋9」，不需住防疫旅館，也比奧運國手返台輕鬆，凡此種種讓人匪夷所思。

李貴敏強調，蔡政府要知道，邊境管理不能有任何萬一，更不能拿百姓的性命當賭注，要是入境管制再出狀況，蘇內閣就要負全責。