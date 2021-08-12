蔡英文總統表態自己選擇接種高端疫苗，多名民進黨立委也紛紛響應，北市議員王鴻薇表示，民進黨61席立委中，目前僅有12人表態登記高端，更顯見綠委諸公對於高端疫苗目前還觀望的多，自己也號召民眾，踴躍致電立委打的是什麼疫苗。

王鴻薇指出，經過各立委電聯辦公室了解後，民進黨61席立委中，至少有5人已經施打第一劑AZ或莫德納，未表態名單中有柯建銘、范雲、吳思瑤、陳柏惟等立委，目前有表態登記高端的僅有12人，看來綠委諸公對於高端疫苗目前還是觀望的多，民眾對高端更是不買單。

王鴻薇表示，目前就登記平台上的數字，非高端不打的有18.1萬人，僅僅佔總登記人數的1.36％，隨著AZ、莫德納即將用盡，高端預定將於8月下旬開放施打，但AZ、莫德納單選者卻是不減反增，反而單選高端者增加緩慢，大部分民眾還是以AZ、莫德納為主，顯然國產疫苗對民眾來說，是相當沒有信心。

王鴻薇也說，當然她相信，這些民進黨委員都是尚未表態而已，畢竟跟著政府吹捧高端的委員，但是到底有多少民進黨立委登記高端？

王鴻薇直言，如果自己都不登記打高端，對不起只能打高端的民眾，也對不起早已宣布登記高端的蔡英文總統，身為民進黨立委，這種不忠不義，失去台灣價值的事情怎麼可以做？