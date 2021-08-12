日前豪雨致台東卑南溪水暴漲，沖毀灌溉水圳取水口，影響全縣農民灌溉水源，農田水利署台東管理處已派人趕工搶修。（蔡旻妤攝）

受到6日西南氣流豪雨影響，台東卑南溪水暴漲，沖毀灌溉水圳取水口，包括池上、關山、鹿野、卑南及台東市區的農田目前無水可用，農田水利署台東管理處已派人趕工搶修，預計本周陸續修復通水，農民憂心不已，就怕影響收成。

怪手在卑南溪畔來回清除堆積卑南圳取水口的泥沙，由於6日盧碧颱風外圍環流帶來的豪大雨，讓卑南溪全線暴漲，從上游到下游包括池上圳、關山大圳、豐源圳、鹿野圳、卑南上圳、卑南大圳等，所有灌溉水圳取水土堤都遭洪流沖毀，管理單位只能加派人力，連夜趕工修復。

據了解，台東地區農田約9成已插秧完畢，但位在水源末端的農民仍憂心不已，由於立秋已過，二期稻若再不插秧恐影響稻米品質，只能趕緊抽地下水灌溉或準備轉作；若已種下的二期稻作，目前正在生長，需要水分與肥料。農民說，灌既水圳被大水沖毀，天氣又開始炎熱，最壞的打算就是自己想辦法找水源，提供水稻生長需要的水份。

知本王姓農民大嘆，「水再不來的話，租發電機1天也要2000元，再加上油錢3000多元」，算算1天就得花費5000元以上的抽水費用；鹿野農民黃建裕則表示，田裡沒有水就沒辦法插秧，只能轉作玉米或是雜糧類作物。

農水署台東管理處副處長林峰盛指出，雖然台東縣各溪流的大水已經退去，但幾乎所有擋水堤都已遭沖毀，這兩天已加派人力與機具漏夜搶修，「池上、關山、鹿野圳在15日前後都可以進水，其中有困難的就是卑南上圳的部分」。他說，由於卑南上圳取水口處目前水流仍湍急，需待河水稍退才能搶修外，其餘水圳本周起將陸續供水。