台中市南屯區永春東二路，因13期重劃工程必須暫時封閉，期間市府擬定交維計畫。市議員何文海12日痛批說，3月18日第一次封路，一個禮拜內三件車禍一人身亡；4月19日永春東二路第二次封路，導致交通嚴重堵塞，造成用路人的困擾，質疑市府交維計畫有嚴重疏失，交通局和地政局應要負起最大責任。

交通局長葉昭甫表示，公共工程辦理道路施工將影響既有道路功能，需提送交維計畫送交通局審查，並經交通局邀集相關業務單位、警察機關及專家學者辦理審查。此2案核備的交維計畫皆要求工程主辦單位，於尖峰時段禁止施工機具車輛進出工區，並要求加派義交人員於路口指揮，未來也加強工程交維稽查與督導，避免交通事故再次發生。

何文海說，3月18日開始實施封路，不到一個禮拜就造成當地交通亂象，尤其下班時間塞車更是嚴重，形成交通大打結的狀況。封路期間還發生三起車禍，甚至有人因此死亡，民眾怨聲載道，這代表當初的交維計畫明顯有極大的缺失。

4月19日地政局又將永春東三路（環中路以南段）封閉，造成下班時間的道路車況回堵，黎明路也是嚴重塞車讓上班上學民眾急跳腳，在永春東三路封路當天八點多時，黎明路與環中路口甚至再度發生車禍！4月20日同樣因為封路，導致交通混亂堵塞，以及黎明路出現了無法負荷之車流量。

何文海表示，地政局當初送交維計畫給交通局，應當都是經過審慎評估才得以審核，他質疑交通局的審核等於沒有審核，最後還必須透過當地議員和里長現場會勘來改善，這樣的交維措施等於失敗，交通局和地政局應該要負最大的責任！

交通局說，目前環中路周邊有2案列管重大工程，分別為地政局辦理的台中市第13期市地重劃工程整合標、台中市第13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程。該區段為進行污水管線埋設、路基墊高及排水箱涵埋設等工程，今年3月18日至11月22日階段性封閉永春東二路等路段，車輛則由永春東三路改道行駛。

交通局強調，議員反映今年3月31日發生一件A1（死亡）交通事故，交通局指出，因大貨車駕駛人未依標誌標線行駛，直接由環中路快車道違規右轉，初步判斷應屬駕駛人個人違規行為肇事。