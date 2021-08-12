屏東又爆鄉公所遭搜索 九如鄉長張振亮遭廉政署帶回 16:212021/08/12 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 繼枋寮鄉公所傳工程採購弊案，鄉長陳亞麟與多名科室主管、包商遭廉政署帶回訊問後，九如鄉公所12日也傳出遭廉政署搜索，鄉長張振亮同樣被帶回訊問。（資料照，林和生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼枋寮鄉公所傳工程採購弊案，鄉長陳亞麟與多名科室主管、包商遭廉政署帶回訊問後，九如鄉公所12日也傳出遭廉政署搜索，鄉長張振亮同樣被帶回訊問，消息一出地方議論紛紛，但屏東地檢署以偵查不公開為由不便對外說明，因此目前案情不明，不過縣府政風處指出，將持續注意案情發展。 新莊莽男喝茫持木棍挑釁警 遭管束還PO文討拍 醫美正宮超仙照曝光 許藍方遭爆「只跟台大醫交往」獸醫不算 #鄉長 #廉政署 #屏東 #張振亮 #訊問 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東佳冬鄉長收賄301.9萬 遭監院彈劾 16:312021/08/10 政治 行政執行署9名首長調動 吳義聰接副署長 21:562021/08/10 社會 屏東枋寮鄉所弊案4人交保 佳冬鄉長龔日光遭彈劾 04:102021/08/11 地方新聞 屏檢大搜索 約談枋寮鄉長陳亞麟 04:102021/08/10 社會新聞 外籍盜刷兵團又侵台 基隆上海銀行提款機遭側錄警鎖定2人 09:472021/08/11 社會 台中地政局長遭踢爆濫用市府資源宣傳個人粉專 副市長：立即檢討 13:212021/08/11 政治 不還錢就叫你跪 嘉義警方破獲兄弟檔暴力討債集團 15:062021/08/12 社會 疫情不忘學習 桃療辦線上課程學廉政 14:212021/08/12 寶島 新北消防局維護會報 完善機關安全內控機制 14:252021/08/11 寶島 枋寮鄉公所貪瀆案 廠商等4人遭聲押 10:182021/08/10 社會 全國客家文化夏令營 泰雅渡假村登場 16:452021/08/12 寶島 社會熱門新聞 水淹2樓半遺體卡1樓頂 成大碩士男疑潛水撿手機上浮撞頂溺斃 - 社會 駕駛沒打方向燈吃2張罰單 興訟辯：沒車是要打給鬼看 - 社會 北市86刑警今完成最大調動 刑警嘆：哪裡單純就選哪 - 社會 狠母棄嬰屍影片曝光 稱不知懷孕 腹痛如廁流下「一團黑黑的」 - 社會 破門抓姦尷尬了 床上裸小王竟是警察 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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