繼枋寮鄉公所傳工程採購弊案，鄉長陳亞麟與多名科室主管、包商遭廉政署帶回訊問後，九如鄉公所12日也傳出遭廉政署搜索，鄉長張振亮同樣被帶回訊問，消息一出地方議論紛紛，但屏東地檢署以偵查不公開為由不便對外說明，因此目前案情不明，不過縣府政風處指出，將持續注意案情發展。