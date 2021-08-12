受新冠肺炎疫情影響，教育部特別推出紓困4.0方案，桃園市社區大學自5月13日開始停課，已停課將近3個月的時間，為協助社大度過難關，總申請經費高達490萬元，將做為社大營運成本及轉發員工薪資用途。

社區大學紓困對象包括社區大學及社大講師，給予社區大學「減輕營運衝擊補助」，社區大學補貼包括110年4月30日投保全職員工人數乘以4萬元的「薪資補助」，再加上最高30萬元的「場地租金」。教育局調查桃園5所社區大學紓困申請情況，目前社區大學已申請100萬的薪資補助及140萬的場地租金。

社大講師的部分，若符合資格者則可申請最高4萬元的「酬勞補助」，教育局指出，目前有104位講師透過社區大學協助申請到250萬元，申請總額高達490萬元，可做為社大營運成本及轉發員工薪資。

教育局提醒，紓困方案可持續申請到8月31日，會持續協助社大申請紓困事宜。另外，除紓困申請外，社大講師與學員十分關心實體復課的時間。

桃園市長鄭文燦於10日主持防疫專案會議時表示，社區大學因活動類型多，有脫下口罩的風險，為審慎防止疫情擴散風險，將一一檢討活動類型後，再依照類別來分別提出開放原則，但目前暫不開放。