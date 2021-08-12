新北市永和區某大型社區傳出同棟有5例確診，新北市府9日到12日派駐機動篩檢隊前往全面篩檢，新北市衛生局長陳潤秋說，發現1例感染源不明時，市府就進行清消並擴大採檢、環境監測，並立即啟動全棟236人居家隔離，不能居家隔離的就送到防疫旅館，標準比中央的要求還要高。

陳潤秋說，去年市府曾針對防疫做了大規模的實兵演習，這次永和社區出現感染時，就按照去年演練各項指要領去做處置，目前一切掌握中，另依據中央指引，幼小孩童或需要被照顧者，無法一人一室，市府會協助安排，讓他們在平安狀態下度過居家隔離。