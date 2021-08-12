由於全球貿易需求強力反彈，推升運價不斷上漲，為了確保當地出口商的利益，美國總統拜登下令針對航運商加收附加費的不當行為進行調查，然而周二民主黨與共和黨眾議員聯合提出的海運改革法案，卻引發航運商強烈反彈，世界海運理事會（WSC）更怒斥，法案注定失敗。

FreightWaves報導，民主黨眾議員John Garamendi與共和黨眾議員Dusty Johnson聯合提出「2021航運改革法」針對航運服務合約設下最低要求，建立貿易互惠條款，其中若貨櫃船商能在合理的時間範圍內安全承運貨物，就不得拒載貨物。

此外，航運商加收的延滯費或留滯費都需要符合聯邦海事委員會（FMC）的規定，否則將受到懲罰，但若相關費用是依據國家公共港口的關稅而設立的，則具有豁免權。

該法案也要求針對附加費的相關規定需納入法案，而航運商也有義務遵守符合公共利益的最低標準，標準由FMC制定的。另外，相關費用的發票需保留至少五年，若被FMC或客戶要求時航運商就必須提供檢視。

除此之外，該法案賦予FMC更為主動的調查權力，得以建立新的延滯費與留滯費申訴流程。改革法案出爐後，引起航運商反彈，世界海運理事會特別發聲明反擊此事。

WSC強調，此法案並不公正，對所有航運商都相當不合理，「市場在美國消費者與企業出現前所未有的需求時發生改變，不代表政府就可以藉此機會立法創造一個不公平的市場競爭環境，且可能延續好幾年。」

WSC堅持供應鏈之所以陷入危機，主要是供需失衡所造成的，將責任完全歸咎在航運商上相當不公平，「所有供應鏈的參與者，包括港口、碼頭、卡車司機、鐵路甚至是倉庫營運商，都試圖尋找解決方法，如果只將問題算在單一的環節上，這項法案註定會失敗。」