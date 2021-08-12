Always be kind to each other 🙌🏾 pic.twitter.com/j1XvHRta4G — Hansle Parchment OLY (@ParchmentHansle) August 7 2021

東京奧運和接下來接棒的東京帕運，要順利完成背後需要許多力量幫忙，志工就是其中的無名英雄之一，牙買加田徑110公尺跨欄金牌帕奇曼(Hansle Parchment)，就是靠一位幫他支付計程車，讓決賽那天跑錯場館的他，來得及趕上比賽並贏得金牌。

帕奇曼上周末在社群網站分享影片，表示自己在比賽那天坐錯接駁巴士，原本要到東京新宿國立競技場的他，戴著耳機的他沒發現自己上錯車到了錯誤場館，後來他意識到自己竟然跑到水上競技館，想透過原本使用接駁車的方式移動，因東京奧運場館眾多、地點分散，並沒有各場館巡迴巴士，帕奇曼得先搭車回選手村，再換乘開往國立競技場的車，一來一往花費的時間，肯定無法讓他趕上比賽，因此帕奇曼嘗試要搭乘大會免費專車，但現場人員表示車子都已經被預訂，堅持不讓他搭乘，因此另一個最快的方式就是計程車。

這時帕奇曼遇到一位名叫提雅娜(Tiana)的女志工，他苦苦尋求幫助，「但礙於權限提雅娜能幫我的不多，最後她給我一些現金搭計程車趕赴賽場，我才能趕上時間熱身並完成賽事。」

事後帕奇曼花了點時間找到提雅娜當面致謝，並向提雅娜展示自己好不容易獲得的金牌，給她牙買加奧運紀念T，當然還有歸還提雅娜借自己的計程車費，帕奇曼也鼓勵大家，不要吝嗇對有需要的人伸出援手。

為了感謝提雅娜伸出援手，牙買加觀光部長巴雷特(Edmund Bartlett)表示，要給提雅娜安排一趟牙買加之旅招待她，「不論她住在哪裡，我們都希望用我們的誠意回報她的善意。」