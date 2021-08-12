對於有人將本土疫苗與台灣奧運選手相比一事，前民進黨立委郭正亮指出，他9日上電視，也有人唸這個問題問他，聽到這樣類比奧運，郭正亮說他自己非常火大。

有民眾日前認為，本土疫苗就像台灣參與奧運的選手般，正常的國人一定是希望它們可以發展成功，怎麼反而會唱衰、扯後腿，甚至誣陷。

宅神朱學恒10日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中引用此民眾的觀點詢問前民進黨立委郭正亮有甚麼看法？

郭正亮直言，他9日上電視，也有人唸這個問題問他，因為他曾是羽球協會理事長，聽到這樣類比奧運，郭正亮說他自己非常火大。

郭正亮指出，小戴（戴資穎）是9歲打羽毛球，到27歲拿到奧運銀牌，這過程當中哪一個國際關卡沒過？怎麼可以類比？請問本土疫苗過了哪個國際規格？請問做疫苗歷史有多長？而且自己定的程序自己要走完，二期完整解盲好像是10月，現在怎麼可以讓大家打？這邏輯是什麼？

郭正亮進一步認為，這要怪衛福部，政府怎麼可以這樣？這已經不是疫苗公司的問題了。譬如日本韓國也在努力做，政府把關很嚴，「我們都祝福所有疫苗公司都成功，可是要說服我嘛！要用科學說服我！」