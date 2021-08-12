一名林姓男子不滿被人妻小元（化名）隱瞞已婚身分，兩人甚至多次上床，林男憤而向其提告詐欺罪，並以貞操權遭侵害為由向其求償50萬元精神撫慰金。案經法院審理，法官判定林男的證據不足以證明兩人曾發生性行為，判其敗訴。

判決書指出，林男主張於2019年6月間認識於電子遊藝場上班的女子小元，而小元卻屢次透過出身可憐換取同情，兩人逐漸發展成男女朋友關係，並多次進行人與人的連結，共度春宵。

同年7月間兩人前往摩鐵開房間，他趁著小元去清洗身體時，貼心的偷塞一些生活費在小元的皮夾中，豈料，卻發現小元的身分證配偶欄上早已刻有別人的名字，頓時滿腹怒氣，蒐證後憤而向小元提告詐欺罪，並向其求償50萬元精神撫慰金。

小元聲稱，她雖與林男一起居住，但非男女朋友關係，當時是林男稱都上大夜班，平時晚上不會在家，才答應一同居住，並無其他交集。且，林男情緒不穩也與她無關。

法官審理後判定，林男所提交的對話紀錄中，無法證明雙方曾發生過性關係，而林男提交摩鐵的消費紀錄，也無法證明是與小元一起去，另，小元遭控詐欺罪部分，獲不起訴處分，參酌後，最終駁回林男的請求。