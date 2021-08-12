市議員曾朝榮關心台中捷運綠線運量，12日於議會交通地政委員會業務質詢時，要求捷運公司規劃提升載客量的具體措施。他建議市府根據人潮聚集的地點，增加公車的轉運空間，以便捷的公共運輸，來培養搭乘捷運的人潮。

針對曾朝榮關心台中捷運綠線運量及有無運量提升計畫，台中捷運公司董事長林志盈表示，捷運綠線本週運量已回升至每天約1萬人次，是預估通車首年平均日運量的1／5，在疫情警戒未解除前，公司將優先做好防疫，待疫情趨緩，會設法讓旅客回流，包括積極整合交通運具優化捷運轉乘服務、推出常客回饋專案，提升民眾搭乘意願。

林志盈說，疫情警戒如再降級，將針對目標客群推出多元行銷策略，如多元票種宣傳、交通聯票（公車、iBike 及捷運），北屯是捷運運量非常高的地方，尤其文心、崇德站，文心、中清站與四維國小站，會與沿線商家作異業合作、主題活動及配合市府活動等，帶動運量成長。

針林志盈的說法，曾朝榮表示，堪憂、堪慮。對於長期搭捷運的民眾給予鼓勵，這種思維是錯的。

曾朝榮指出，常搭捷運的有百分之20％，至於其他80％的客源，為何流失？癥結在於停車空間不足，公共運輸不足，民眾想來九號步道與大坑地區，搭捷運至舊社站，沒有公車、計程車、沒有停車空間，交通接駁不便，自然打退堂鼓，如何吸引民眾前來。