浤圃建設購得高市三民區公保地解編重劃，正對三民敦新公園、新客家文化園區。（柯宗緯翻攝）

浤圃建設董事長蘇宏圃（左）與總經理蘇姿菁（右）近日宣布將著手公保地解編重劃案。（柯宗緯攝）

高雄市區精華土地愈來愈少，地價居高不下，土地取得困難。高雄市政府因財政困難，為落實土地正義，2019年起針對非必要性的都市計畫區私有「公共設施保留地」解編重劃，不少建商也嗅到公保地解編重劃之後的房市新商機。

浤圃董事長蘇宏圃認為，公共設施保留地解編重劃是未來的重點，今年上半年已向南和興產斡旋成功，購入位於高雄三民區自立一路、同協路口的1700坪公保地，加上向私人買進的300坪，總共2000坪土地，未來將規畫超高樓景觀宅，面向三民敦新公園、高市客家文化園區首排，時間推估在5年後。

高雄都發局表示，市府將持續推動檢討解編，目前有18個都市計畫區「公保地」專案檢討，案件數達242案、解編面積約99公頃。

浤圃建設總經理蘇姿菁指出，今年8至12月浤圃建設將連續4個月舉辦動土，首先已於8月舉辦位於左營漢神巨蛋商圈，地上27樓單案總銷35億元超高危老「新庄案」。另農曆7月後緊接將舉辦仁武澄德重劃區，社區鄰近八德及澄德公園，將屬公園指標住宅「澄德案」。

10月時浤圃建設將於鳳山舉辦社區正對佔地7000坪天天公園，基地鄰近捷運大寮站「鳳翔案」動土。緊接12月將於仁武近年來房市交易熱絡84期重劃區，舉辦社區正對愛河上游河景宅「八卦案」動土。若結合4案動土與明年中旬五福土銀都更案將建物拆除，5案總銷額達百億元。