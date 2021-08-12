一年一度的七夕情人節即將到來，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享12星座七夕戀愛關鍵詞、增旺桃花的秘訣、以及衰敗桃花的禁忌，想要脫離單身的人一定要多多注意，桃花運就能順利提升。

12星座七夕戀愛關鍵詞：

白羊【重修舊好】、金牛【好事成雙】

雙子【墜入愛河】、巨蟹【異國戀曲】

獅子【論及婚嫁】、處女【小別新婚】

天秤【期待重逢】、天蠍【戀人寵愛】

射手【感情增溫】、摩羯【結交新歡】

水瓶【情人呵護】、雙魚【遇上良緣】

增旺桃花的秘訣：

▍1.第一封喜帖

立春後收到的第一封喜帖，代表喜訊與好運上門，具有改運、匯聚人氣的效果，可以把這封喜帖放在床墊下、隨身包包、書桌桌墊下或書桌檯燈下，可以催旺一整年的桃花與姻緣運勢。如果是電子喜帖，可截圖下來作為聊天背景或桌布，也可幫助催旺桃花。

▍2.粉晶飾品

在梳妝台或是今年的桃花位（2021桃花位：正南方）擺放粉晶七星陣、粉晶桃花樹或是粉晶蓮花陣，讓心花朵朵開，祈求情路大開。

▍3.紅色地毯

在床的兩側地板鋪上紅色系地毯，有早日步上紅毯的吉兆。

▍4.月老符

在躺下後的左邊床頭掛上月老符，增加自身的桃花氣場，請月老親自幫你牽紅線。

▍5.多陪人去相親。

相親是一個充滿戀愛氛圍的場合，能夠幫助提升桃花運。

▍6.多參加喜慶婚宴。

喜氣的婚宴上不乏新人的單身朋友，如果有機會在婚禮上遇到心儀對象，也可以請新人介紹，增加助力。

衰敗桃花的禁忌：

▍1.不要陪人去抓姦。

抓姦的場合磁場過於混亂，容易嚇跑自己的好桃花，又可能不小心看到太赤裸的畫面，讓自己心裡留下陰影。

▍2.不要陪人去拿小孩。

做人流的業力不小，即使只是待在一旁，也難免受到波及，影響自身的運勢。

▍3.不要扶養親人的小孩。

過繼或扶養有血緣關係的孩子，容易阻斷自己的兒女緣。如果親人有需要幫助，可以實質上提供物資。不過扶養非親人的孤兒，反而可以帶來兒女緣。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】