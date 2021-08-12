搜救犬也加入搜尋遭泥流沖走的桃源區代表。（高雄市消防局提供）

警消沿著河岸邊持續搜尋遭泥流沖走的桃源區代表。（高雄市消防局提供）

高雄市桃源區民代表謝宜真11日勘災回程遭泥流沖走，掉落玉穗溪，消防人員今天上午持續展開搜救行動，原本上午山區氣候晴朗，高雄市消防局出動3批救難人員預計進行整天搜救，未料下午3時半左右桃源山區下起大雨，救援行動無法進行，現場指揮官擔心雨水會造成土石流，決定撤離現場救難工作，但仍不放棄

任何希望，將於明天上午繼續搜尋作業。

原民立委伍麗華今日上午代替家屬到達落水現場呼喚謝宜真：「SAVI，趕快回來、謝宜真，趕快回來」，救難人員分批3組沿荖濃溪流域搜尋，但至今都未尋獲謝宜真，家人親友心急如焚，紛紛為她祈禱，期盼她平安歸來。

高雄市連日豪雨沖毀桃源區明霸克露橋，謝宜真昨日下午到復興、拉芙蘭、梅山等3里關心居民，返程橫越玉穗溪時因水流湍急，不幸遭泥流沖走，警消前晚搜救未果，今日上午出動39人、18車、7艇、3犬及4台無人機到現場持續搜救。

由於桃源山區上午氣候晴朗，救難人員分批三組在謝宜真的落水點、寶來二號橋往上游及寶來二號橋到六龜大橋方向展開搜尋，同時出動3隻搜救犬協尋，利用空中、陸面及水上全面搜救，整個搜救行動往荖濃溪沿岸地毯式尋找，但均未尋獲謝宜真身影，而下午3時半左右山區已下起大雨，增加救援困難度，救難人員原本撤離河道持續搜救中，但指揮官擔心雨水造成土石流，宣布提早結束今日搜救工作，明日再繼續。

立委伍麗華代替家屬抵達謝宜真落水現場呼喚她：「SAVI，趕快回來、謝宜真，趕快回來」。伍麗華說，不久前才認識謝宜真，謝是非常熱情，關心部落居民的代表，前幾天謝還邀她一起上山關心居民，但她因行程滿檔沒隨同上山，沒想到昨日她堅持上山，卻不幸發生意外。

伍麗華說，謝宜真曾告訴她，要深入部落我們了解居民實況，就是要親自去感受居民所面臨的危急現況，「如果我們沒有趁這個時候來看，怎麼會知道這邊的人的恐懼，跟他們的危險。」，謝宜真的一番話讓她很感動，「她真的是一個照顧居民的好代表」。

不過有地方人士指出，謝宜真日前臉書被民眾留言抨擊她陪立委伍麗華去勘災是作秀，心情遭受影響，昨日才決定硬闖上山去關切里民，以洗刷負面流言，才遭遇意外，對此，伍麗華不認為負面流言會影響謝的心情，對於謝遭遇此事，她覺得痛心遺憾。

由於謝宜真至今未尋獲，救難人員表示，黃金救援時間72小時，搜救人員不會放棄任何希望，期盼最後能有好消息。