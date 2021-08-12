太平洋高壓增強，今(12)日台灣各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，天氣職人吳聖宇表示，未來要關注的仍是遠洋的熱帶低壓TD-16W，預估4至5天內成為颱風的機會低，大致將沿著太平洋高壓邊緣一路向西移動，下周初將通過關島附近；此外，大陸長江流域看到滯留鋒面，在8月中旬出現的時間點並不常見，直言「今年夏天真的是怪怪的」。

又有熱低壓？今起慎防午後大雷雨 氣象局最新說明｜2021.08.12

吳聖宇在粉專《天氣職人-吳聖宇》指出，夏季天氣型態可能再持續7至10天，從目前的預報資料來看，自從結束了7月中旬開始一直到8月上旬的強勢低壓帶之後，太平洋高壓回到它正常該有的位置，雖然強度不夠強，但至少已經可以讓台灣的天氣回到夏天原本的樣子，上午大多晴到多雲，午後各地山區有熱對流發展擴散帶來雷雨，局部地區降雨仍然會很大。

至於外界關心的熱帶低壓TD-16W會不會成為今年第12號颱風「奧麥斯」，吳聖宇表示，短時間內它的發展條件不佳，4-5天內成為颱風的機會低，下周初將通過關島附近，繼續走向菲律賓以東，下周末可能就會靠近菲律賓附近，來到菲律賓以東海域後會不會有發展的機會值得觀察，路徑上的變化也需要再留意。

此外，大陸長江流域目前可以看到有滯留鋒面存在，吳聖宇說這在8月中旬出現的時間點並不常見，比較像是太平洋高壓西伸後，西南季風暖濕空氣沿著高壓邊緣轉向長江流域，遇上北方短波槽後弱冷空氣南下，冷暖空氣交會所造成的系統，預期將為長江中下游地區帶來一段較長時間的強降雨，可能持續一周以上，也因為滯留鋒面的出現，讓現在的天氣圖看起來很像是6月底剛出梅時的狀態，直言今年夏天真的是怪怪的。