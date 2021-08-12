鈦隼生物科技股份有限公司研發出全球第1台零接觸防疫採檢站，結合臉部辨識、醫用3D立體定位、機器手臂等高端技術，不必面對面接觸即能完成檢體採集。目前在台灣共有18間醫院設立零接觸防疫採檢站，其中有14間醫院為與台積電慈善基金會的專案合作案。鈦隼執行長陳階曉表示，市面上有多家業者設計採檢站，但自家研發備配頂級，才獲台積電青睞。

疫情時期，醫護人員最大的感染風險是在插管、鼻咽採檢和個人脫防護設備的步驟。陳階曉說明，17年前SARS危機以來，科技一直在進步，但醫護人員的保護技術仍與17年前一樣，新冠疫情中若醫護人員得不到很好的保護，「他們將如何保護我們？」

身為外科醫師的陳階曉充分理解第一線醫護人員的焦慮，激發了重新構想使用機器人技術進行傳染病防疫的檢測方法，從而使醫護人員與受檢者之間的零接觸成為可能，於是開發了零接觸防疫採檢站，不必面對面接觸即能完成檢體採集，大幅降低感染風險，提高採檢效率，維護醫護人員安全。

陳階曉解釋，在醫療站中，醫護人員和受檢者分別位於不同的房間中，各個房間具有高規格安全防護功能，包含正負壓環境建置以及高效率空氣微粒子過濾網、通風系統、冷氣舒適空間、高強度紫外線殺菌燈、試劑自動轉液系統、生物隔離措施等設施。

零接觸防疫採檢站也可為實驗室人員完成零接觸轉液實驗室任務，陳階曉解釋，在採檢站內採檢後，機器人及自動轉液系統可以減少實驗室人員接觸檢體的風險，並減少傳送檢體過程的風險，更可自動又快速產出核酸檢測報告，最快25分鐘內即可完成。

目前零接觸防疫採檢站在台灣總共有18間醫院設立「零接觸防疫採檢站」，其中有14間醫院為與台積電慈善基金會的專案合作案，協助防疫第一線人員降低感染風險、提升採檢能量。