「投資台灣三大方案」今日(12)再添6案，增加近90億元投資案，三大案金額宣告正式超過1.3兆。投資台灣事務所表示，後續尚有47企業排隊待審。

這6家擴大投資台灣企業，其中「台商回台方案」有晶兆成科技，「根留企業方案」有常廣公司，兩大方案各1家。「中小企業方案」較多有4家，包含儀佳傳動科技、恆泰豐物產、創合材料科技及尚騰嘉南汽車等。三大方案累計投資金額1兆3009億元。

6家中投資最多多是晶圓測試廠晶兆成，它是由台灣封測大廠力成科技與日本晶圓測試廠Tera Probe Inc共同合資設立，客戶為國內外主要IC設計廠商。受美中貿易戰、華為禁令轉單效應影響，回台擴充產能為當務之急。為此斥資近新台幣69億元，於新竹工業區二處廠區擴增產線。

常廣是專業的醫療器材製造廠，主要生產腹腔鏡微創手術耗材與器械等醫療用品，方案是要在台中市大甲幼獅工業區興建廠房，導入智慧化生產線、引進自動化解決方案軟體。

其他包括儀佳傳動科技投入1億元在彰化市牛稠子建廠、恆泰豐物產投逾2億元在高雄鳳山區興建廠房、創合材料科技也是近2億元在苗栗造橋增設智慧化功能性母粒與光纖纜線生產線，尚騰嘉南汽車則投近8億元在台南北區興建「台南保時捷智慧化銷售暨服務旗艦店」，規劃以賽道為中心融合跑車歷史元素的展示中心，結合VR科技、5G網路及IoT智慧物聯網，提供消費者智慧化互動體驗。