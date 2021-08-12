由台灣遊戲橘子攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國百萬小說IP同名手遊《月光雕刻師》將於今(12)日進行改版，全新職業「槍騎兵」正式開放！同時也新增「爭奪戰」地圖及全新戰鬥規則，更新「委託任務」系統、「韋德的成長計畫」系統，並新增多個神祕的隱藏任務，充分發揮《月光雕刻師》玩法豐富、高自由度的特色！為歡慶改版，官方同步誠意推出六大獎勵活動：【改版紀念點名活動】、【點名簿】、【裝備&雕刻品強化機率up活動】、【新職業開放紀念Boosting Hot Time】、【皇家之路夏日蓮花慶典】及【300日紀念感恩的心登入送活動】！

改版宣傳影片

兼具突進、爆擊優勢！全新職業「槍騎兵」正式上線！

《月光雕刻師》全新職業「槍騎兵」正式登場！「槍騎兵」使用長柄武器，長柄武器是遊戲中新型態的武器，相較其他近戰職業、擁有更長技能距離；「槍騎兵」能以突擊技能快速移動到敵人身邊，並透過高倍率的暴擊傷害，致敵人於死地；弱點則是防禦技能與BUFF較少，需以速戰速決的方式取勝。槍騎兵技能介紹如下：

※猛龍槍

遠距離技能，可突進到目標前方，瞬間縮短攻擊距離。

※連環狂風

範圍技能，升級到中級以上，可根據敵人體力給予一定比例的額外傷害，敵人體力越高、可賦予越高傷害。

※槍影爆破

遠距離技能，揮出氣刃飛向目標，同時賦予自己暴擊機率提升BUFF。

《月光雕刻師》槍騎兵入陣

爭奪戰、委託任務系統、韋德的成長計畫、隱藏任務！四大改版活動一齊登場！

本次改版新增「爭奪戰」新地圖「矮人之墓」，是目前佔領獎勵最高的地圖，獲勝公會可獲得最高35%經驗值BUFF！此外，「爭奪戰」也增加全新玩法，玩家在爭奪戰進行中可採集「銀礦」、「金礦」、「寶石」等特殊道具，若交付道具前被對手擊倒則失去該道具。攜帶特殊道具的玩家會被降低移動速度，需靠公會成員聯手護送，並和敵營鬥智鬥勇，才能成功完成任務。

爭奪戰期間，地圖上將出現隨機石像，最先找到石像的公會將獲得強大戰力BUFF，擁有一舉逆轉戰況的機會！

為讓玩家獲得更多獎勵，「委託任務」系統將新增「生活委託」項目，並將「道具交付委託」獨立，完成委託任務，可獲得各種強化藥水、金幣、勳章。

【韋德的成長計畫】推出後獲得諸多玩家好評，官方為回饋玩家支持，誠意推出第二階段的成長計畫，跟隨任務內容體驗遊戲，就能獲得裝備強化道具、雕像、寵物等大量獎勵。

此外，【索穆倫東部】、【被遺忘的王國之地】、【朝聖者之路】、【螞蟻洞穴】等地圖新增多項隱藏任務，可獲得限定料理、稱號、時裝。歡迎所有玩家們，到地圖碰碰運氣，有機會觸發彩蛋任務！

歡慶槍騎兵改版上線、六大獎勵活動開跑！滿滿獎勵等你拿！

慶祝「槍騎兵」正式開放，官方推出六大獎勵活動，讓玩家滿載而歸：

※改版紀念點名活動

活動期間內，簽到七日總共可領取「大師精髓選擇箱子」*５、「珍貴強化卷軸箱子」*10、「強化保護石」*20、「稀有星光雕刻品陶瓷罐」*5、「雕刻品強化保護石」*10、「英雄裝備特化包」*5、「英雄飾品特化包」*5。

※改版紀念新手/回歸簽名簿活動

活動期間內，新手完成點名任務，可獲得能大幅增加能力的「圖瓦爾卡茵武器選擇箱子(不可交易)」*1、有機會開出稀有等級小夥伴的「稀有的蛋」*1，以及其他豐富道具。超過30日未登入的帳號角色，則可參加老手點名任務，完成任務可獲得「橘色月光」*10、「稀有的蛋」*1，以及其他豐富道具。

※裝備&雕刻品強化機率UP活動

活動期間內，每周五至日，裝備及雕刻品強化成功機率提高1.3倍。

※新職業開放紀念Boosting Hot Time

8月12日，每天中午12點至晚上0點，開啟全伺服器HOT TIME BUFF！經驗值+100%、金幣獲得量+50%、道具獲得機率+10%。

※皇家之路夏日蓮花慶典

8月12日至8月25日23:59，完成登入任務及活動指定任務，就能獲得採集活動道具「蓮花」，可用於兌換小屋擺飾品「花燈」、外型時裝「蓮花手環」、「誠心誠意裝的湯」、「平凡的蛋」、「凡爾賽的庇佑(20分鐘)」、「愛娜的祝福」以及「藍色可可泳衣」和「潛水面罩」。

※300日紀念-感恩的心登入送活動

歡慶《月光雕刻師》上線300日，8月25日當天登入即可領取「紅色蝴蝶」*300等豐富獎勵。