大陸知名男星吳亦凡被踢爆酒局選妃、迷姦少女等性醜聞，因涉嫌強姦罪遭刑事拘留，至今音訊全無，然而風暴卻還在不斷擴大，同為EXO前成員的鹿晗、黃子韜據傳也遭警方傳訊，目前正在調查中，儘管還沒確認，但消息曝光後，又是一波粉絲大崩潰。

網紅都美竹爆料吳亦凡多次誘騙年輕女性發生性關係，還狠酸對方的下體尺寸像牙籤，目前全案仍在偵辦中，性醜聞卻越滾越大，吳亦凡還疑似為求生供出多位大咖是同夥，包括林俊傑、范冰冰、包貝爾、潘瑋柏、井柏然、何炅等人，逼得他們立刻跳出來澄清。

張藝興(左二)免於被警方傳喚。(圖/翻攝自微博)

不僅如此，有知名娛樂博主爆料，和吳亦凡在南韓共患難的鹿晗、黃子韜，這兩天也被警方傳喚去做筆錄，但他們沒有嫌疑，警方只是走正常流程，在盤查吳亦凡的交友圈，而另一名EXO大陸成員張藝興則因為和吳亦凡較沒接觸，因此沒有傳喚消息傳出。

有網友爆料鹿晗、黃子韜爆遭警方傳喚。(圖/翻攝自微博)

事實上，吳亦凡和鹿晗、黃子韜一起在南韓解約後，就回到大陸發展，儘管黃子韜曾經和吳亦凡鬧不合，但在跨年演唱會上2人也大和解，之後3人就常共同上節目，更會為彼此宣傳新作品，展現兄弟好交情。