1名人妻日前到宜蘭發現某公廁因為未施工完，隔間的層板還未裝上，變成同一空間出現2個馬桶，她看到後心想以後家中也要如此裝設，這樣每天早上就不用與丈夫爭搶廁所，「還可以邊棒賽邊聊天」；許多網友得知後表示夫妻互看彼此上廁所相當羞恥，「天天聞互相味道會受不了」、「還可以比誰先暈倒」。

該人妻在臉書社團「房屋萬事通公社」發文表示，她日前到宜蘭礁溪遊玩，入住某會館時發現裏頭公廁正在施工，馬桶間的隔間層板還未裝上，因此看上去就像是同一空間中出現2個馬桶，她看到之後腦中出現1個想法，竟是想要在家中廁所也裝設2個馬桶。

1名人妻日前到宜蘭發現某公廁同一空間出現2個馬桶，心想以後家中也要如此裝設，許多網友得知後表示夫妻互看彼此上廁所相當羞恥。（翻攝自臉書社團「房屋萬事通公社」）

該人妻說，她希望以後如果家裡要改建，廁所也要放置2個馬桶，因此這樣早上起床時就不用跟丈夫爭搶廁所，還能互相聊天，她笑說「夫妻相處久了，連大號的時間都很相近，每天要搶廁所也很累」、「還可以邊棒賽邊聊天」，不過有其他網友笑說「天天聞彼此的味道會受不了」，她則回覆「臭氣相投」。

不少網友得知原PO的想法後，紛紛留言「除非沒辦法，夫妻還是不要棒賽都在一起」、「應該要裝三個，以後還有小孩」、「要有夠大的空間」、「你考慮過老公的心情嗎」、「還可以比誰先暈倒」、「這個我不行，我還是需要個人棒賽的空間」、「看到彼此上廁所太羞恥了」；原PO事後補充說丈夫應該不會允許，僅是想想而已。