30歲韓星勝利（이승현）曾是天團BIGBANG成員之一，2019年因捲入性交易、媒介性交易、性暴力、洗錢、掏空公司資產、食品違反法、賭博、違反國際交易法、教唆毆打等9項罪名遭起訴，隨著他入伍，改由軍事法庭審判，今（12日）勝利遭判處3年有期徒刑、追加徵收韓幣11億5690萬元（約台幣3千萬元），當庭入獄。

根據韓媒綜合報導，勝利的案件12日再度開庭，勝利過去涉鄭俊英淫亂聊天室風波，疑有性招待，但他辯稱「iPhone自動選字導致誤打」，委屈的說自己有10幾個群組，無法一一確認朋友的不當言行，感到非常抱歉，並拱出朴寒星的老公劉仁碩才是幕後操弄者，拿著劉仁碩向台灣投資客支付性交易韓幣4280萬元（約103萬新台幣）的證據，強調自己當年在BIGBANG的地位不需要買春，極力撇清嫌疑；不過，法官判斷從群組的對話內容，可以明確地看出勝利知道性交易事實，不認為那是誤打，駁回勝利的證詞，處以3年有期徒刑、追加徵收韓幣11億5690萬元，這筆錢有部份為他過去涉嫌海外賭博，沒如實申報的徵收金。

勝利本來預定9月退伍，卻在前一個月被判刑，身份從現役軍人暫時變成勤勞役，等同收到強制退伍通知書，直接轉往監獄服刑。