周四歐洲股市持穩，僅略低於前一日創下的歷史高點，多家保險公司公布強勁的業績以及英國的併購活動，緩解了礦業股的走跌。

在連續8個交易日改寫歷史高點後，周四早盤泛歐STOXX 600指數微跌0.03%，報474.2點。

英國保險公司Aviva上漲1.8%，該公司宣布將歸還股東至少40億英鎊（相當於55億美元）。

蘇黎世保險集團（Zurich Insurance Group AG）上半年營業利益大幅成長60%，股價漲2.2%。

荷蘭保險公司Aegon NV第二季獲利遠優於市場預期，股價勁揚6.5%。

受除息影響，力拓（Rio Tinto）在英國上市的股票大跌6.1%，拖累礦業股走低。

英國連鎖電影院集團Cineworld Group上漲7.2%，該公司宣布正在考慮自行赴華爾街上市，或讓旗下Regal Cinemas部分股票在美國上市。

在倫敦上市的伏特加製造商Stock Spirits Group股價飆升42.5%，因私募股權投資公司CVC旗下基金同意以7.67億英鎊（相當於11億美元）進行收購。

在主要市場方面，英國富時100指數目前跌0.23%，德國DAX指數漲0.06%，法國CAC 40指數漲0.02%，義大利富時MIB指數漲0.06%，西班牙IBEX 35指數微跌0.02%。