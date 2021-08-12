寶雅(5904)受到本土新冠肺炎疫情影響，第2季稅後盈餘為2.84億元，年減28.64%，累計上半年每股盈餘為9.11元，隨著本土疫情趨緩，寶雅7月合併營收回升至12.73億元，月增23.47%，公司也加速數位布局，持續推廣POYA PAY行動支付及正式上線POYA BUY，希望藉由產品組合優化及完整數位布局提升消費者體驗，今天除息首日收低，填息路蹣跚。

寶雅今天除息，每股配息18.7元，今天寶雅以平盤開出，盤中小漲4元，不過隨後翻黑收低，未能順利填息。

台灣新冠肺炎疫情自5月中爆發，三級警戒衝擊門市零售，寶雅第2季合併營收為37.93億元，年減3.73%，營業毛利為16.32億元，年減1.03%，單季合併毛利率為43.03%，年增1.16個百分點，稅後餘為2.84億元，年減28.64%，單季每股盈餘為2.91元；累計上半年合併營收為85.15億元，年增3.77%，營業毛利為37.34億元，年增7.52%，合併毛利率為43.86%，年增1.54個百分點，營業淨利為11.15億元，年成長2.39%，營業淨利率為13.1%，年減0.18個百分點，稅後盈餘為8.91億元，年減0.2%，每股盈餘為9.11元。

隨著本土疫情趨緩，寶雅7月合併營收回升至12.7億元，月增23.4%、年減20.91%；累計前7月合併營收為97.88億元，年減0.28%。

截至7月底為止，全國共有270間寶雅、30間寶家。

寶雅表示，公司將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻；同時寶雅國際將持續加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、以及6月23日正式上線的POYA BUY，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。