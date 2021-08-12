唐榮車輛及漢翔(2634)今年6月8日合作開發鋁合金輕量化車身後，今天邀集10家重要供應鏈，籌組電動商用車CTP聯盟(Commercial Taiwan Partnership)，並發表「漢唐1號」電動巴士，預計今年11月底完成實車發表，進軍美國、日本等海外市場。

漢翔擁有航太科技的鋁合金車身技術，唐榮車輛是國內唯一擁有全低地板底盤平台技術，這次CTP聯盟還包括：亞力、大同、台灣雙日、台灣電綜、漢鐘精機、台灣精星、台灣松下、為升。

「漢唐1號」電動巴士新車型，除了完全滿足政府要求10個國產化項目之外，更自主研發高端國產化項目6大項技術，超越一線國際電動巴士大廠。其中增加的6個國產化項目：包括全低地板底盤平台技術、輕量化鋁合金車身技術、長續航力高電量電池設計技術、電池液冷系統之熱管理技術、人性化高乘客座位數技術及前圍造型分離式維修設計技術等，均屬國內首創，且完全符合歐系電動巴士大廠的高端技術指標要求。

車電關鍵模組方面，漢翔表示，將航空電子技術與車電網路能量導入「漢唐一號」，如航空電力系統的安全失效技術、採用新型系統晶片、驅動雙屏幕等，也運用系統工程的專案管理及功能開發手法，總計研發品項包含線束、數位儀表及整車控制器，可提高整車電氣安全、提升顯示系統功能、整合國產車電系統、支援整車彈性配置等目標。預計今年9月底將進行儀表系統雛型產品功能展示，明年第3季完成車電項目量產準備。

美國、日本等海外市場電動巴士需求快速成長，僅美國市場每年將汰換約5萬輛電動校車與市區電動公車，但美國本土電動商用車大廠尚未完全轉型，新創電動巴士車廠也剛起步，歐系電動商用車大廠已瞄準北美市場，國內CTP聯盟成員將集結優勢資源，積極布局當地市場。