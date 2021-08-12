晟德(4123)110年上半年累計稅後淨利33.37億元，每股盈餘高達7.29元，直逼去年全年獲利，創歷史同期新高。

晟德第2季獲利來源主要來自於集團核心資產價值持續攀升以及認列益安(6499)策略性調節部份子公司達亞國際(6762)持股所產生的利益；其中，也包含轉投資基金因科興新冠疫苗獲世界衛生組織批准列入「緊急使用清單」，成長動能看旺所帶來貢獻。

晟德隨著轉投資陸續開花結果，將持續擴大集團流動性資產價值。此外，更透過策略性調節持股水位將投資成果「兌現」，產生持續而強勁的現金流，日前處分加科思藥業股份回收現金約新台幣8.2億，即為其中一個實例。截至6月底止，晟德每股淨值已來到46.1元，繼投資成果不斷「兌現」，大量現金已陸續回流。晟德表示，鞏固現金流將可加大投資核心事業使集團持續壯大，滾動永續金流與獲利，資產價值得以體現。