科技股表現疲弱，以及恆大系集體下挫，周四香港恆生指數收跌0.53%，為26517.82點。國企股(H股)收跌0.87%，為9465.46點。

恆生科技指數收跌1.5%，眾安在線跌逾11%，京東健康跌逾7%，百度、小米和京東跌約2%。

中國恆大跌逾8%，恆大汽車跌6.51%，恆大物業跌6.16%。此前央廣網報導恆大地產集團位於雲南昆明的兩項目已經停工，以及財聯社報導，萬科和碧桂園已退出收購恆大物業的交易。

生技股走低，騰盛博藥大跌近15%，康方生物跌近8%，康希諾生物下跌7.62%。

創科實業飆升11.59%，股價創下歷史收盤新高。該公司上半年營收年增52.0%，淨利年增57.9%。

華虹半導體上半年營收年增52.02%，獲利更大幅成長1倍，但股價收跌3.2%，呼應日本和南韓半導體股疲弱的走勢。摩根士丹利出具報告提醒投資人留意晶片業，稱某些記憶體晶片市場可能將要到頂。