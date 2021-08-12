鴻海(2317)今日召開電話法說會，針對電動車領域，董事長劉揚偉指出，將透過特有商業模式提供客戶垂直整合服務，從設計、零組件、製造到區域合作，藉以滿足車廠各種不同需求。其中，汽車零組件部分今年營收將突破100億元、年增達40％，明年成長動能可望加速。

劉揚偉說明，若排除群創提供面板，集團提供的大部分汽車零組件為機構件及塑膠件，主要為提供歐美大廠原件，下半年在系統模組類會有些好消息可期待。明年聚焦加強銷售通路計畫、建立更多來源跟區域合作夥伴，明年在電動巴士方面將開始有所貢獻。

針對電動車的設廠地點及產能規畫，劉揚偉指出目前規畫在美國及泰國設廠，目標2023年實現量產。設廠關鍵是為客戶提供創新電動車及垂直整合解決方案，泰國則聚焦整車製造、零組件及平台來服務全球車廠，前期以當地市場為主。

劉揚偉表示，已於5月中與Fisker簽約，目標2023年年產能15萬輛、逐年增加至30～35萬輛，美國設廠地點仍在尋找中，泰國則預計建置15～20萬輛年產能，下個設廠地區可能在歐洲，有與歐洲夥伴洽談中。

劉揚偉認為，目前估計2025年電動車滲透率20％、市場規模達6千億美元，鴻海取得5％市占率目標可行。考量未來附加價值較高，將鎖定三電跟系統2重點領域開發，且未來會有更多策略合作夥伴，預期2025年有機會達成5％市占率、零組件自製率40％目標。