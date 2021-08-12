新台幣對美元匯率12日下午4點收在27.819元，較前一日升值2.8分，交易量6.69億美元，雖然一改過去4天連續走貶的方向，且價位拉到近一周來的新高。全日的匯價變動，與12日的台股大盤相似，整天的交易過程99 ％呈現綠色，最終僅小跌7.24點作收。而且，台北匯市12日交易量6.69億美元較平日清淡，和台股12日成交金額3196億元，一樣偏少。

實際上，本周因美元指數近期的挺強，非美貨幣匯率均顯得無力，以新台幣本周來的4個交易日，台幣匯率的變動都在極小的幅度，舉例12日的行情走勢，第一盤以27.81元開出，較11日收盤價27.847元升值3.7分，整個上午盤勢偏升，在27.823～27.789元間來回，出口商買升、進口商就買貶。

牽動所有非美貨幣走向的美元指數，12日在92.97踱步，第二天未能觸及今年最高點93.21（2021/03/31）。歐元對美元仍停留在今年來最低的1.172～ 1.173。主要亞幣中，對美元匯率今年來明顯偏弱的韓元，12日再出現一波急貶，單日貶幅將近0.4％，對1美元來到1163.09。