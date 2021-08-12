澎湖縣政府、澎湖縣議會12日考察花嶼、南方四島，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲均認為，水電是最基本民生需求，海洋國家公園管理處管轄南方四島，要求半年內改進，否則將要求海管處退出澎湖。

考察首站抵達花嶼，議員陳佩真表示，花嶼後山往納骨堂及潮間帶道路破損，凹凸不平，爭取縣府補助經費修復，另花嶼舊港碼頭淘空及新港碼頭堤面設施亟需更新。對此，賴峰偉指示工務處協助花嶼道路與碼頭改善。

另外，南方四島東嶼坪、西嶼坪、東吉島也有水電不足問題，陳佩真表示，海管處佔地為王，對南方四島沒有任何貢獻，當初發展觀光、解決地方水電、交通載運等六大承諾跳票。

陳佩真表示，海管處推動南方四島觀光，但基本民生水電、設備都停留在十幾年前，電量嚴重不足，也未正常供給海淡水，更限制居民使用海淡水，當地民生用水不足，如何發展觀光？

陳佩真指出，東嶼坪3部發電機組，其中1部故障，其餘2部24小時輪流運轉，只要其中1部故障，居民水電、電信就會中斷，但鄉公所態度消極，遲遲不維修故障發電機，居民憂心忡忡。

劉陳昭玲強調，海管處管轄南方四島，應將南方四島居民當作自己孩子一樣照顧，而不是限制發展，議會要求海管處半年內改進，半年後居民如果仍怨聲載道，將要求海管處退出澎湖，由縣府接手改善南方四島水電問題。