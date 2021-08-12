為讓民眾及廟宇安心將紙錢交予新竹市垃圾焚化廠集中煉化，環保局11日也特別請法師辦理「慶讚中元普渡祈安淨爐儀式」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

中元節將至，為避免群聚，新竹市環保局力推「中元祭祀零排放」，友善環境普渡祭祀方式，減低空氣汙染也加強防疫，包括「紙錢集中燒」，在垃圾焚化廠集中煉化，另結合7個公益團體推動「以功代金」，以線上捐款方式做功德，取代焚燒實體金紙。

市長林智堅表示，在兼顧傳統習俗又能落實防疫與全民綠生活下，新竹市政府自2009年起推動紙錢集中燒運動，至今年清運紙錢已超過5000公噸，顯見民眾已逐年認同紙錢集中燒政策。

另，以功代金則是自2016年起推動，至今年累計募得公益金19萬9100元，依環保署以功代金換算「捐款100元減燒1公斤紙錢」推估，相當於減少燃燒紙錢1991公斤，也相對減少排放二氧化碳2987.2公斤。

為讓民眾及廟宇安心將紙錢交予新竹市垃圾焚化廠集中煉化，環保局11日也特別請法師辦理「慶讚中元普渡祈安淨爐儀式」，由環保局長江盛任開香主祭。

江盛任指出，竹市推動紙錢集中燒政策之後，每年農曆7月中元普渡前都會辦理淨爐儀式，將紙錢收運專車、暫存區、煉化專區等場地及設備作潔淨去穢。

另，為落實防疫與科技力，「紙錢集中桶」及「環保鞭炮機」的服務，則採滾動式借用，為線上預約服務。

「紙錢集中燒」適用對象為社區大樓、寺廟及機關團體等，「免費借用紙錢集中桶及環保鞭炮機」適用對象為寺廟。

此外，邁入第5年的中元祭祀限定版「環保祭祀袋」也大受好評，袋內有5項祭品，包括毛巾以及普渡旗、中元普渡疏文、特製紙錢造型平安米等基本祭品，另還有可隨機獲得的開台金山寺、新竹天公壇、竹蓮寺或關帝廟加持過的平安符1個。

環保祭祀袋今年限量200份，取得管道有實體現場義賣及網路以功代金兩種方式。實體現場義賣活動將於14日上午10時起，在大潤發湳雅店辦理，捐款金額達100元以上即可獲得1份。網路以功代金活動則是憑捐款100元以上收據，可於網址https：／／forms.gle／NL8ExihpDQtfpjW77兌換，後續會將環保祭祀袋寄送至家中，讓捐款者感受「環保做功德、平安送到家」的貼心服務。

「以功代金」則是與全家便利商店合作，透過FamiPort系統，結合全市7處公益團體，由民眾將購買金紙的預算捐至勸募專戶，以「捐款做功德」替代舊有的「實體金紙焚燒」，讓祭祀祖先與好兄弟的誠意不減，不僅減少空氣汙染，還能幫助弱勢團體。

目前合作的公益團體，包括愛恆啟能中心、聲暉協會、盲人福利協進會、智障福利協進會、自閉症協進會、家扶中心、保護動物協會。