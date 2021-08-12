富邦悍將前役與樂天桃猿的比賽中，8局時卻發生換人溝通上的小誤會，被換下場的洋砲紐那斯當下一頭霧水，12日賽前回想到此事還是覺得有趣，他笑著說：「這是我第一次遇上棒球文化上的差異，以後如果我可以留在場上，我會比『O』。」

昨天8局上紐那斯拿著手套準備上場守備，卻被主審發現不對要他退場，當下他滿臉問號回頭問翻譯及教練，最後在翻譯解釋下，才恍然大悟，笑著走回休息室。

紐那斯還原當下的情況，他表示，因為之前教練看到自己在伸展的動作，所以教練有問他O不OK，「我是跟教練說我OK，但因為在場上喊聲聽不到，所以就比了『X』的手勢。」

紐那斯笑著繼續說：「在美國這個『X』的手勢是代表『我沒問題』，所以總教練下來問我我手還好嗎？我才會一臉疑惑說：『我沒事啊！』這一切都是個誤會。」

紐那斯坦言，這是自己第一次遇到棒球文化上的差異，「但是我很喜歡學習，每天學習新的東西、嘗試新的文化。」而在烏龍被換退場後，隊友林宥穎也有跟他說明，他笑著說：「下次我知道了，以後如果我可以留在場上，我會比『O』。」

來台打球的這段時間，除了昨天外紐那斯在與隊友練習過程中沒有碰到棒球文化差異的問題，「因為翻譯幫了我很多。」他也透露，自己現在身體狀況更好了，身體力量漸漸回來，跑壘也可以盡情衝刺，「現在可以享受比賽，不用擔心身體哪邊還沒好。」