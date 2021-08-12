南投縣中寮鄉環鄉道路拓寬改善工程，總經費13億餘元，中央補助近11億元，縣府自籌3億多元，共分3期施工，12日舉辦第2、3期動土典禮，預定2023年完工；縣長林明溱表示，環鄉道路完工後，不僅有助生活圈發展，對於經濟、農產和觀光產業，也有極大助益。

中寮鄉境內多山，受到地形限制交通路網不發達，造成聚落間聯繫不易，產業發展大受影響，為改善中寮鄉民進出、農產運輸及觀光發展問題，近年來，縣府與各界都努力爭取，終於在今年促成環鄉公路建置計畫。

包括交通部公路總局第二區養護工程處處長劉世桐、立委馬文君、行政院中辦執行長蔡培慧，縣議員簡賜勝、張永輝、蔡銘軒、廖梓佑、簡峻庭、洪明科，及中寮鄉長廖宜賢等人，共同見證中寮鄉生活圈交通建設的進展。

中寮鄉環鄉公路第1期工程已於今年4月開工，此次動土的2、3期工程，分別是北中寮的投22線，連接投26線道路拓寬改善，總長6134公尺，工程起點位於觀音亭，終點在和興村，有效路基寬度9公尺，配置雙向車道。

林明溱表示，中寮鄉投22線連接投26線環鄉道路拓寬改善計畫，在他擔任立委時就一直爭取迄今，感謝縣籍立委們的協助及公路總局的同意補助，還有縣議會的支持，縣府排除萬難籌措3億多元的配合款也是一大負擔，這也是中寮鄉歷年來經費最大的單項交通建設工程，相信交通路網建構完成後，一定能為中寮鄉帶來繁榮與發展，縣府也會持續開發新的觀光景點，吸引遊客到中寮鄉，讓鄉親都有錢賺。