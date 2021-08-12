台中身障健力好手林亞璇今年7月14日取得東京帕拉林匹克運動會女子健力61公斤級門票，也是第六度前進帕運殿堂，是相當難得的成就。昨日是林亞璇生日，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕至林亞璇家中為她慶生，恭賀六度參加帕運寫下歷史新頁，期勉她在東京帕運繼續締造佳績，林亞璇也許下奪佳績的生日願望，正積極訓練保持最佳狀態。

李局長表示，林亞璇現為修平科技大學學生，因身體上的不便需仰賴輪椅行動，在高中時期接觸健力運動後，便期望能夠代表國家比賽為國爭光，也因健力運動燃起不服輸的精神，奮戰不懈，1999年林亞璇獲選健力國手，至今代表國家征戰過5次帕運、6次亞帕運、7次世界盃等多場國際賽事，更曾經在2011年阿拉伯世界輪椅運動會女子60公斤級奪金，今年在杜拜世界盃健力錦標賽中，也因完美表現取得東京帕運參賽資格。

李局長指出，林亞璇不僅是出色的身障健力選手，更在國內各大校園和企業團體擔任生命教育講師，分享自己在運動上的歷程，幫助更多身障者藉由運動勇敢追夢，今年更榮獲總統教育獎殊榮。對此，林亞璇也感謝盧市長與李局長的祝福，市府重視身障運動員並照顧選手，積極改善運動環境，這次東京帕運會努力爭取佳績。

運動局指出，市長盧秀燕上任後積極推展身心障礙運動，每年辦理各類身障賽事活動，台中代表隊也在去年全國身心障礙運動會中勇奪92金、67銀、32銅，排名全國第二，締造縣市合併以來佳績；明年全國身心障礙國民運動會將在台中舉辦，市府會全力籌備，打造優質比賽環境與服務，讓選手盡情發揮；此外，運動局也設置「選手加油專區」（ https://reurl.cc/1Y7gX8 ），匯集台中優秀好手的精彩表現與相關資訊，邀請市民一起為帕運好手們加油！

運動局長李昱叡、台中市身心障礙體育總會理事長林孟令、秘書長陳薇任、新北市議員洪佳君、教練陳穎德、健力好手林資惠等人，昨日一同為林亞璇加油，並致贈加菜金和水果禮盒，希望亞璇在東京帕運創下佳績。