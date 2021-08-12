近日航運股成交金額比重站回3成左右，陽明周四（12日）出關首個交易日，市場既期待又怕受傷害，早盤短線信心不足，貨櫃三雄在平盤附近震盪，尾盤急拉大漲3%~6%不等。投資人最關心的是，現階段還能不能買進船票，法人指出，三雄若站不上大戶成本關鍵價，長榮148 元、陽明146 元、萬海246 元，任何拉抬或漲停都視為弱勢，投資人不宜貿然搶進或攤平，否則抄底不成反而摸到大白鯊。

長榮7月營收458.79億元，月增21.6%，年增168.52%，累計今年前7月營收2357.98億元，年增率達125.74%，上半年每股盈餘 （EPS）達到 15.03 元；陽明7月營收達294.47億元，月增6.94%、年增140.34%；萬海7月營收達203億元，年增234.08%；累計前7月營收1069.33億元，年增165.03%，營收續創新高。

貨櫃三雄營收亮眼，加上旺季來臨、運價持續攀升，但近期股價就是不給力，所幸陽明12日出關首日不負眾望，午盤過後發動攻勢股價急拉，終場上漲6.8%、收133.5元，站上5日、10日線；其他二雄也同步收紅，長榮上漲3.7%至137元，但失守所有均線；萬海上漲5.9%至230元，收復5日、10日線和季線。

三雄今天都收在當日最高點，投資人疑惑到底是跌深反彈還是準備突破，現階段能否進場低接。

摩爾投顧分析師陳俊言指出，股價是否反應財報數字的利多，要法人與大戶願意進場才算數。目前投資人想抄底賺錢，紀律很重要，留意航運三雄「大戶成本頸線」，長榮148 元、陽明146 元、萬海246 元，股價站上大戶成本價才能逆轉頹勢，他強調，任何拉抬或漲停只要不到三個關鍵價皆視為弱勢，投資人不宜貿然搶進或攤平，否則抄底不成反而摸到大白鯊。

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