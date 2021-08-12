在台北市長柯文哲堅持力推下，北市刑警12日進行近20年來最大規模的調動，待滿6年總計有33名小隊長、53名偵查佐，在今天進行志願選填，其中萬華分局一口氣出了6個小隊長缺，其次為士林分局4缺，市警局表示已作業完畢，將在下周調派。

據了解，北市警本月執行「六年條款」調整，原本符合條件的小隊長及刑警共有157人，但市警局為「降低對治安衝擊」，將條件改為「接刑責區滿6年」才需調動，人數也減至86人，減幅來到45％，於12日公開進行志願選填，下午順利結束。

調整之前，據傳不少刑警對此有所怨言、反彈，但今天進行選填時，大家多已「接受現實」，不少人以「離家近」做為優先考量，有人則私下感嘆，既然長官覺得他們複雜，那就選個單純的文教區去待，求個平安就好。

據指出，此次大調動是柯文哲力主推行，起因是他就任後，中山分局發生嘉儷寶酒店行賄案，陸續遭調檢發動10次搜索，雖是同一案件而且是2011年的舊案，但每次搜索柯都很不高興，加上5月又爆發松山黑衣人之亂、北投「綠二代」趙介佑橫行事件，讓他要求警方大力整肅風紀。

柯文哲曾向警察高層表示，各分局裡面「最複雜」的，就是刑事小隊長跟老刑警，按照規定，這些人待久了就應該調走，但過去都沒嚴格執行，「這次一定要調整。」