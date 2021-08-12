都是東元害的。由於出現壽險業投資的創投基金，介入企業經營權，保險局趁保險法修正後要公布相關子法，將保險業投資單一創投基金限額，由25％一口氣降到10％，同時私募股權基金亦比照創投管理，並要求投資前必須先簽契約，明訂資金不得涉入經營權之爭，一旦違反，保險公司必須執行資金退場機制。

今年7月因為東元父子之爭，鈺叡要公開收購菱光，鈺叡背後大股東創投達勝伍有六家壽險公司投資達78％，即遠雄、宏泰、國泰、台灣、全球及中國等六家壽險公司，意外「間接」捲入經營權之爭，保險局認定實質違反保險法，但因法規未明訂，因此由壽險公司以股東身份先去函達勝伍創投，最後達勝伍撤出鈺叡，但保險局認為有業者「亂搞」，決定嚴管。

保險局13日將找保險、創投、併購與私募股權、股權投資等公會或協會代表，討論「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」，其中將增訂「投資後監督管理機制」，保險業投資創投及私募股權基金要先以合約或協議方式，明訂不得直接或間接介入被投資事業的經營管理及投資決策，且要定期檢視，若違反合約或協訂，就要有資金退場計畫或一定的措施。

更重要的是保險局直接調整保險業對單一創投、私募股權基金的投資限額，由現行25％降到10％，等於以前一檔基金大約找四家壽險公司就募滿，現在得找10家，募集難度將大為提高。

一起被牽連的包括一般私募股權基金、國家級私募股權基金、投信或券商募集投資在5+2產業的私募基金等，單一基金投資額度都從25％降到10％。

到6月底保險業投資創投基金達262.64億元、私募股權基迷是50.74億元。

保險局副局長林志憲表示，先前爆發的事件，社會極為關注也影響觀感，即保險業資金不宜介入公司經營及經營權之爭，若保險業者無法有效管理所投資的創投或私募股權基金，不要違反此法規，則保險局傾向投資額度限縮，13日公聽會將傾聽與會者的意見，未來法規也會預告。