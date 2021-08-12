MSCI指數將再度調降台股權重，預計8月底生效，證期局副局長蔡麗玲12日表示，以過去三年MSCI調整重前後來看，台股指數有漲有跌，似乎沒有「顯著相關」，大盤指數與交易量仍是以基本面、國際政經情勢影響最大，目前看來台股對主動式基金及外資法人「仍是有相當的吸引力」。

MSCI指數12日公布季度調整內容，全球市場指數持平並沒有變化，但MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數權重則分別調降0.09％及0.16％，是連10次被調降，調整的權重將在8月31日收盤生效。

蔡麗玲表示，若以2019年12月全球被動基金的規模約2640億美元，即可能追蹤MSCI指數的基金若依這次調整的權重看，台股最大可能會流出2.12億美元，以新台幣兌美元匯率28.11元來算，約新台幣60億元左右，占外資持有市值2.41兆元來，僅約0.02％，影響並不顯著。

蔡麗玲強調，依過去三年MSCI調整權重，對台股漲跌影響來看，台股主要還是受產業基本面與國際政經影響較大，與MSCI調整權重「並沒有絕對關係」，即大盤漲跌與交易量最終仍是回歸基本面。

蔡麗玲列出台股四大誘因，一是台股上市櫃公司基本面良好，即獲利穩健；二是台股制度面及公司治理健全；三是台灣法規透明及完整；四是相關治理透明，對於主動型基金及外資法人仍是有相當的吸引力。