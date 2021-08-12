【旅遊經 編輯部報導】 位於海拔2100公尺南投縣仁愛鄉臺大山地實驗農場，距離合歡山區車程僅半小時，農場氣候四季分明，年平均溫度14-15℃，春日百花爭妍，夏秋果甜蔬脆，動植物生態資源豐富。今年的在地蔬食活動，特別以球根秋海棠為主軸，布置一個專屬的展示區，園區有數千秼秋海棠，特辦理各式繽紛絢麗的秋海棠特展。開園時間為週一至週五08:10～11:30；13:10～16:30。或許您並不知道，秋海棠在國外也能當作食用花，味道偏酸適合入前菜開胃。

全世界約有1800種原生秋海棠，臺灣現有紀錄為19種，多數秋海棠葉片形狀如中國地圖。球根秋海棠屬於秋海棠科多年生草本植物，因其碩大、多變的花型、花色而廣受歐、美、日人士喜愛，為數千種雜交種中最受歡迎的一種。其莖肉質有毛，分為直立和懸垂型；花朵大且分為單瓣、半重瓣和重瓣型；喜歡清涼潮濕的半日照環境；適合生長的溫度為15～25°C。

由於農場的氣候環境非常適合栽培球根秋海棠，目前場區內已有數千株盛開的球根秋海棠，直立型品種花朵直徑可達12-15公分，不用出國，來一趟臺大山地農場，即可以賞花趣。

提醒民眾，因山區地處偏遠且氣候不穩，民眾若有心血管疾病、年長者、身體不適或行動不便者，務必留意身體狀況並斟酌行程。此外，為維護環境品質，全場禁止吸菸飲酒；響應無痕山林，垃圾請自行帶下山。因應防疫需求，全程需配戴口罩；保持社交距離，並請勿攜帶寵物進場。

圖片：臺大山地農場提供