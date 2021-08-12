亞太電信全力衝刺5G市場，在8月4日由公平會核准有條件通過與遠傳電信合作的全台首宗3.5GHz之5G共頻共網合作案，寫下台灣電信史新頁後，今（12）日宣布正式啟動3.5GHz共頻共網服務，於全台門市開賣「5G極速升等」方案，申辦指定方案，首創加贈「上網補充包」，數據流量加量不加價，相較業界同級資費的上網流量最高增加28%，合約期間累計最高送27000元上網補充包折抵金；搭配指定款最新5G手機，專案價最高折2000元；全系列資費再送Gt TV、Catch Play或KKBOX Hi-Res無損音質等影音奇饗包。

亞太電信與遠傳電信進行3.5GHz頻段5G網路共頻共網的合作，目前全台網路人口涵蓋率已達80%，在3.5GHz共頻共網架構下，提供用戶80MHz大頻寬的5G高速上網服務，極速理論峰值達1Gbps。亞太電信全新「5G極速升等」方案，在網路速度、上網流量、手機價格、加值服務再升等，提供用戶優質體驗。

亞太電信表示，共頻共網為國際趨勢，感謝國家通訊傳播委員會及公平會支持亞太電信與遠傳電信3.5GHz頻段的5G共頻共網合作案，為台灣電信產業的發展開拓更多合作空間。有鑒於頻譜資源有限，且因5G特性，需要增加大量基地台的建設，亞太電信透過共頻共網，妥善運用頻譜資源，與合作業者共同加速佈建5G網路，提升上網速率和網路覆蓋，帶給消費者更好的5G上網體驗；另台灣地狹人稠，減少基地台重複建設，可降低大量電力耗費及民眾對電磁波的疑慮及市容的衝擊，善盡企業社會責任；而透過共頻共網節省的經營成本，能更有效運用資源，聚焦5G多元應用和內容服務的拓展，帶動5G技術革新與產業發展，對消費者、產業、環境與社會都是多贏局面。

亞太電信表示，多數消費者選擇吃到飽方案，但使用的流量並無預期中多，根據愛立信行動市場報告指出，台灣所在的東南亞區域，未來5年後使用流量平均達39GB。亞太電信針對非吃到飽的用戶，首創加贈「上網補充包」，用戶可依照個人使用需求彈性調整，流量用畢，可依天數或流量加購，即日起推出限時優惠，申辦指定月租1199元以下「5G極速升等」方案，免費加贈「上網補充包」，36個月約期內最高贈27000元上網流量折抵金。

亞太電信「5G極速升等」購機方案，提供月租599元到2699元8個級距。月付799元/ 1199元，分別享40GB/ 120GB上網流量，不僅輕鬆入手5G，每月贈送「上網補充包」，加計後最高流量分別為42GB及128GB，用畢後還可繼續4G上網吃到飽，再享Gt TV 超過150台直播頻道與電影戲劇隨選館及CatchPlay影音服務各1個月免費優惠，不用申辦高資費的5G吃到飽費率也很夠用。針對高速上網需求用戶，月付1399元，享5G不限速上網吃到飽，搭配OPPO Reno6 5G新機，專案價只要990元（單機價16990元），不僅專案價業界最優惠，再加贈Gt TV隨選館及KKBOX Hi-Res無損音質服務各1個月免費優惠。

另同步推出5G單門號方案，提供599元到1399元5個級距，非吃到飽資費一樣加贈「上網補充包」，每月最高享750元上網流量折抵金，市話最高再加贈70分鐘，全資費均享有Gt TV隨選館及CatchPlay影視服務各1個月免費優惠。

亞太電信說明，5G「極速升等」購機及單門號方案，其中非吃到飽資費均加贈5G「上網補充包」流量折抵金，包括599、799、999和1199四個級距資費，599每月加贈150元、799加贈250元、999加贈450元、1199加贈750元。舉例說明的話，「上網補充包」流量折抵金可選擇計量、計時或計量+計時彈性搭配方式使用折抵金，如申辦1199方案，內含120GB 5G流量，加贈750元「上網補充包」流量折抵金，用戶可用750元加價購最高8GB上網流量或2天5G不限速上網吃到飽+2GB上網流量，若超過贈送金額需補差價，另當月折抵金未用畢無法遞延。

5G「極速升等」購機方案。（亞太電信提供／黃慧雯台北傳真）

5G「極速升等」單門號方案。（亞太電信提供／黃慧雯台北傳真）

根據遠傳電信與亞太電信在2020年9月達成5G頻段共頻共網共建（三共），以及2020年11月又進一步在各自取得的700MHz頻段進行共頻共網的協議，雙方共頻共網合作將從5G延伸至4G頻譜。在共頻共網的相關法規上，日前已經獲得NCC通過，在未獲得公平會審查通過前，雙方目前採用MVNO（行動虛擬網路電信商）的合作方式，也就是說亞太電信現在 4G 和 5G 都採用遠傳的網路。而在8月4日由公平會核准通過後，雙方將採用MOCN（多營運商核心網）技術，屆時也將是台灣首此時實行MOCN模式，那時遠傳提供亞太使用5G網路（3.5GHz頻段），但4G網路則是亞太則將使用自有網路，與先前的模式或是體驗不一樣。