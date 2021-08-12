電影《穿著Prada的惡魔》中美麗苛刻的女老闆米蘭達奉行高壓、不合理的領導手段，女主角恨得牙癢癢卻仍甘願為她賣命，現實生活確有其事。國立中山大學研究發現，慣於嘲笑部屬無能、讓部屬丟臉的主管，能藉著外表吸引力和政治技巧維持一定程度的領導效能。。

研究起源於由中山人管所教授紀乃文指導、人管所畢業生陳思穎的碩士論文「精明的籌謀，還是美麗的假象？探討主管不當督導行為對部屬知覺領導效能之影響—以主管政治技巧與外表吸引力為干擾變數」。陳思穎發現，主管「不當督導」現象理應是企業需努力消除的負向領導行為，但在真實的企業、職場中卻仍處處可見不當督導者被部屬視為具有良好領導力的案例。

研究也發現，當自評政治技巧較高的主管從事不當督導行為，反而會更進一步降低部屬知覺的領導效能、進而讓部屬更不願主動協助主管。代表自認工於心計、善於影響他人的主管若展現出不當督導行為時，不但不能維持其在部屬心中的領導效能，甚至會對其評價造成相當負面的影響。

暨該篇論文之後，紀乃文再帶領博士生錢宛玲、方沴淳進一步進行相關研究，研究團隊針對台灣企業界113位主管與其所屬的367名部屬進行問卷調查，研究結果顯示，當主管衣著打扮佳、體態勻稱、外貌或整體感覺具吸引力，從事不當督導行為時確實能降低部屬對其領導效能的負面評價，讓部屬甘願賣命，該論文也榮獲2021年管理觀念與應用研討會「編輯特選獎」。

紀乃文指出，世界許多知名企業的領導人如蘋果電腦創始人Steve Jobs、美國網路巨頭亞馬遜公司創始人Jeff Bezos等人的領導行為與這項研究結果不謀而合。他們常對部屬口出惡言、甚至當眾羞辱部屬，但就是能靠著個人魅力，維持自己在部屬心中的評價。