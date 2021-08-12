勤誠(8210)今舉行法說會，勤誠總經理陳亞男表示，受惠雲端伺服器市場的成長需求持續增長，中美兩大區域客戶貢獻增加，上半年營收創歷年同期新高，目前訂單能見度已至年底，公司對於全年營收達雙位數成長深具信心。

勤誠第二季合併營收為新台幣23.38億元，年增6.3%，歸屬母公司稅後淨利為新台幣1.78億元，年減31.8％，每股稅後盈餘(EPS)1.48元；累計上半年營收41.57億元，年增17.6%，歸屬母公司稅後淨利3.03億元，年減23.3%，EPS達2.53元。勤誠表示，受惠雲端伺服器市場的成長需求持續增長，中美兩大區域客戶貢獻增加，上半年營收創歷年同期新高，目前訂單能見度已至年底，公司對於全年營收達雙位數成長深具信心。

勤誠坦言，上半年原物料價格漲勢明顯，毛利率面臨挑戰，雖目前原物料價格未現反轉趨勢，公司透過策略性採購、價格協商與內部效率調整等方式，將致力維持下半年毛利率在上半年的水準，同時全力衝刺營收。勤誠表示，下半年美、中兩大白牌伺服器市場需求維持強勁，訂單能見度已到年底；客戶對於Whitley新平台導入的需求持續，另有AI、Edge Computing、Side Load Storage等多款新產品，市場關注度高且詢問熱絡，將持續挹注營收。此外，目前亦與客戶密切合作開發Eagle Stream平台的伺服器機殼解決方案，明年將接棒成為出貨產品主力。

勤誠投資的嘉義新廠將於2021年底開始試產，預計滿載產能可達2-4萬台，再逐步拉升至月產能8-10萬台，以滿足美系客戶的訂單需求；既有的東莞、昆山廠，在中國大陸新基建的帶動下，則可望承接更多其他中國大陸客戶的訂單，推升營收突破百億元。