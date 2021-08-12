2021國際語言學奧林匹亞線上頒獎典禮，普台學生高顥瑄摘下銀牌!(圖片由台灣語奧提供)

團體賽一隊4人分工合作於4小時內協力解題。圖中左2為普台學生高顥瑄。(圖片由台灣語奧提供)

普台高中學生高顥瑄代表台灣參加「2021 第 18 屆國際語言學奧林匹亞競賽（IOL）」，剛從普台國中部畢業直升高中部的顥瑄，在34國眾強環伺的競爭中脫穎而出，以傲人的實力在國際舞台上發光發亮，勇奪銀牌殊榮，為國爭光！

國際語言學奧林匹亞是語言學界的年度國際盛事，對於語言學有興趣的各國中學生菁英都會在每年暑假齊聚一堂，切磋學藝。今年受到疫情影響，7 月 19 日至 23 日的賽事改為線上舉行，賽制分成2個部分，分別是個人賽與團體賽。個人賽的進行方式與台灣語言學奧林匹亞相似，時間為6小時，而團體賽則是4位隊員於4小時內合力作答一題。

對於語言學有濃厚興趣的顥瑄，國一起參加語言學奧林匹亞培訓課程，當年度以國中生身分挑戰台灣語奧國手選拔賽，即獲得備取資格，相當不容易！蓄積2年，今年再戰台灣語奧國手選拔賽，國三的顥瑄從全台灣228位菁英參賽者中順利勝出，以全國第二名的佳績榮獲第一階段國手正取資格，隨後進軍第二階段的亞太語奧競賽，拿下銅牌，取得國際語奧競賽的入門券，與其他7位頂尖國手一同登上國際語言學奧林匹亞的學術競技場，爭取最高榮譽；最終，顥瑄展現出眾的語言分析能力及平日奠定的深厚學術基礎，打敗全球語言學高手，勇奪銀牌！

能在一連串高難度學術賽事過關斬將，除了在培訓過程中累積了豐富的語言學知識及大量的解題經驗之外，顥瑄優秀的心理素質亦是致勝關鍵。顥瑄分享：為了能心無旁騖地準備語奧競賽，她一度毅然關掉手機所有社群平台，一心專注於解題練習，其精進精神可見一斑。

普台高中林秋惠校長表示，學校推行「普台精進計畫」，以一系列的專業培訓課程，提供孩子深入開發學術興趣與潛能的機會，強化其邏輯思考、探究分析與解決問題的能力，有計畫地打造學子堅實的學力，用心栽培孩子參與各項活動與比賽，激發孩子們在不同學科的潛力，以期成為未來各領域的優秀人才，耕耘至今，成果斐然！