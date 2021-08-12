玉山盃青棒錦標賽12日最終四強隊伍出爐，高雄市捕手潘磊攻守俱佳，雙安敲出超前安，助隊以4比3擊敗台中市，B組敗部賽事由形成打擊大戰，嘉義縣17比11擊潰彰化縣，取得最後1張4強門票。

A組敗部賽事，台中市一開局就靠著保送、4安打，一口氣攻下3分，但高雄市在下半局立刻還以顏色，3安追回3分。3局下一壘有人，潘磊敲左外野二壘安打，成為勝利打點，終場高雄市4比3險勝台中市，連9年挺進4強。

高雄市先發投手郭俞延曾在10日對先發只投2局，他今天挺過首局亂流後，投6局失3分，使用92球被敲5安打，3次保送3次三振，失3分2分責失，奪下勝投，最後3局交給牛棚勝利方程式左投辛俊昇，3局沒被敲任何安打，飆4次三振。

教練胡睿呈對郭俞延很放心，儘管首局丟3分，但相信他的抗壓有一定水準，「雖然首局守備有些狀況，稍微有影響到他，但他有基本水準，我沒有很擔心他，主要是太久沒有丟球，能丟到90幾顆、拉長局數，數據可以接受。」

潘磊3打數2安打攻守俱佳獲得教練團肯定，教練胡睿呈認為潘磊個性沉穩，跟學長一起比賽後更穩定，守備、傳球進步最多，連帶讓打擊更有信心。此戰潘磊有2次阻殺，屢屢中斷台中市攻勢。

B組敗部賽事形成打擊大戰，嘉義縣全場15安、動用6投手，最終以17比11擊潰彰化縣，取得四強賽最後一張門票，相隔4年再度闖入四強，其中打者以柯郁翔3安猛打賞、3打點表現最佳。

玉山盃4強賽明天於三重棒球場進行，首戰早上9點由A組勝部冠軍新北市對戰嘉義縣，第二場在下午1點開打，由去年衛冕軍桃園市對上高雄市。