乳癌患者接受乳房保留手術後，傳統以全乳放射治療，台中榮總提供「組織間近接放射治療」及「電腦刀體外放射治療」2種加速部份乳房放射治療選擇，讓原5周的療程減剩5天，且降低副作用發生，為乳癌術後治療新趨勢。

台中榮總一般放射腫瘤科主任葉慧玲說，傳統全乳放射治療流程約5到6周，患者除疲倦之灼熱感、皮膚乾、癢、脫屑、乳房皮膚顏色變深等副作用，中榮針對低復發風險的早期乳癌患者，接受乳房保留手術後，提供電腦刀體外放射治療，如何縮短時間、精準對位、妥善保護周邊器官等是最重要的。

葉慧玲指出，1名職業婦女因工作繁忙，乳癌手術後必須得花28天放射治療，後來評估她為低復發風險的早期乳癌患者，建議接受「電腦刀體外放射治療」，完成後追蹤約1年半，期間無疲倦感、乳房沒變形、變色等副作用。

至於患者適合哪種放射治療方式？葉慧玲主任表示，主要是根據病人的年齡、疾病分期和對治療方式的了解度、認同度等資料來決定。不論是改良的低分次全乳放射治療，或加速部份乳房放射治療(APBI)，都有患者探詢。

葉慧玲說，低復發風險的早期乳癌病人接受傳統全乳放射治療，或低分次全乳放射治療或加速部份乳房放射治療(APBI)，病人的局部復發率或長期存活率都差不多，最大的差異在於療程長短、治療時和治療後的副作用大小，另額外自費問題等，須詳細評估。