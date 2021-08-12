普台高中準高一學生高顥瑄，代表台灣參加2021年第18屆國際語言學奧林匹亞競賽（IOL），在34國眾強環伺的競爭中脫穎而出，勇奪銀牌，為國爭光，以傲人的實力躍上國際舞台。

國際語言學奧林匹亞競賽，是語言學界年度盛事，對語言學有興趣的各國中學生菁英，在每年暑假齊聚一堂，切磋學藝。今年受疫情影響，賽事改為線上舉行，賽制分個人賽與團體賽，個人賽進行時間為6小時，團體賽則是4位隊員於4小時內合力作答。

高顥瑄對語言學有濃厚興趣，國一參加語言學奧林匹亞培訓課程，當年以國中生身分挑戰台灣語奧國手選拔賽，獲得備取資格，相當不容易；今年再戰台灣語奧國手選拔賽，讀國三的高顥瑄從全台228位參賽者中勝出，以全國第2名佳績，榮獲第1階段國手正取資格；隨後進軍第2階段的亞太語奧競賽，拿下銅牌，取得國際語奧競賽的入門券，與其他7位頂尖國手一同登上國際語言學奧林匹亞的學術競技場，爭取最高榮譽；最終，高顥瑄展現出眾的語言分析能力，及平日奠定的學術基礎，打敗全球語言學高手，勇奪銀牌。

高顥瑄在一連串高難度學術賽事過關斬將，除了培訓過程中累積豐富的語言學知識，及大量的解題經驗外，優秀的心理素質也是致勝關鍵。

普台高中校長林秋惠表示，校方推行「普台精進計畫」，以專業培訓課程，提供孩子深入開發學術興趣，強化邏輯思考、探究分析與解決問題的能力，培養學生堅實的學力，並參與各項活動與比賽，激發孩子在不同學科的潛力。