新冠肺炎疫情影響許多產業與經濟，連帶影響社福團體捐款收入。天主教善牧基金會在七夕前夕推出多元公益方案，民眾可透過捐點數、捐二手書籍、電子發票等不用「花錢」的方式，來協助公益團體經費與物資上的需求。

如善牧與統一超商「把愛找回來」公益募款平台合作，推出數位愛心捐點活動，民眾可透過APP捐贈；善牧也與台糖加油站合作，民眾可透過到台糖加油站加油或上台糖加油站APP，將台糖加油站會員點數捐給善牧。

而台新銀行、彰化銀行、國泰世華銀行、美國運通、新光銀行、永豐銀行也有合作點數換愛心，卡友們可以將點數實際化作捐款來幫助善牧；民眾也可在消費的同時可輸入捐贈碼「8835（幫幫善牧）」，或利用載具來捐贈發票。

善牧也與讀冊生活合作二手書籍義賣，民眾可將家中不用的二手書籍上架，並於系統中勾選「我要義賣」→「青少年兒童福利」→「財團法人天主教善牧社會福利基金會」，即可將該筆收入捐贈給善牧，不僅能活化書籍，還能幫助善牧家創兒。

此外，善牧與高雄市環保局合作以功代金活動，鼓勵民眾將購買紙錢的預算捐贈給善牧，除可以幫助到弱勢，以功德狀取代傳統厚重的紙錢，更能降低燃燒所造成的空氣汙染，中元節即將到來，民眾可至超商ibon便利生活站或至善牧基金會線上捐款「以功代金」專區做愛心。