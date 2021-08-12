蔡英文總統與行政院長蘇貞昌拍板，以去年三倍券作法規劃五倍券，最快10月初發行。國民黨立委賴士葆表示，行政院說內部民調超過6成民眾支持五倍券，不知道何謂內部民調，是自家人找自家人做的民調？還是大內宣用的民調？

賴士葆指出，官員不能只關在冷氣房內憑自家人做的民調來做決策，不能掩耳不聽、掩面不看外部反映真實民意的民調。

他舉例，《TVBS新聞網》的網路民調，有93％民眾希望政府發現金；《Yahoo》最新民調顯示82.4％網友希望直接發現金不要振興券；《蘋果》民調顯示82.3％希望政府發現金紓困；國民黨民調顯示66.1％的民眾支持普發現金。

國民黨立委賴士葆表示，行政院說內部民調超過6成民眾支持五倍券，不知道何謂內部民調，是自家人找自家人做的民調？還是大內宣用的民調？（摘自賴士葆臉書）

賴士葆嘲諷，民進黨貴人多忘事，2008年蔡英文說消費券成本高，像煙火式政策，看不出促進就業與產業的直接關聯，當時蘇貞昌說，「馬政府用子孫的錢發消費券，完全執政，完全失敗」。

他指出，當年還有賴清德、鄭文燦、潘孟安及諸多綠委都是抨擊消費券不遺餘力、支持要發現金。顯然，昨是今非的雙重標準，對蔡政府已經變成常態，次數多到麻痺，良心就不會被譴責了。

他揶揄，五倍券說最快9月中以後開始使用，說可以繳交學雜費，官員的確真的貴人多忘事，學校9月1日就開學了，要用五倍券繳學費，可以欠繳嗎？