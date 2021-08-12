成大研究生疑為撿手機溺斃，遺體卡在涼亭一樓屋頂。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局上午再增派6個分隊，與支援的嘉義縣救難協會、水上救生協會共20多人，在落水湖面水中擴大搜救。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

成功大學2名學生11日到嘉義縣大埔鄉曾文水庫遊玩，因連日豪雨，3層樓高的湖濱公園六角亭水淹到2樓半，但兩人疑似闖過封鎖線，「游」到六角亭遊玩；其中林姓研究生疑似手機落水，用「潛水」方式尋找手機，今（12日）下午遺體被尋獲，卡在一樓屋頂，警消推測，可能是下潛找手機要浮出水面時，撞到屋頂無法逃脫而溺斃。

林姓研究生11日下午與友人到嘉義縣大埔鄉曾文水庫遊玩，卻在湖濱公園六角亭疑似為撿手機而不慎落水，搜救人員今12日加派人力在六角亭一帶水域搜索，約下午2時在已被淹沒的六角亭一樓屋頂找到研究生，目前已將遺體拖上岸，並報請檢察官相驗。

湖濱公園緊鄰曾文水庫，只要水庫近滿水位，六角亭一帶就會沒入水中，近日因連日豪大雨，六角亭一樓全沒入水中，二樓也淹了快一半，雖大埔鄉公所拉起封鎖線管制出入口，但警消推測，兩名學生疑似闖進封鎖區，並游了近200公尺到六角亭處戲水。

警方表示，死者遺體卡在一樓屋頂，懷疑可能是下潛找手機時要浮出水面，結果不熟地形地物，撞到屋頂無法逃脫而溺斃。